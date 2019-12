Napoli, attività (sperimentale) di bike sharing: il Comune pubblica il bando (Di lunedì 30 dicembre 2019) E’ stato pubblicato sull’Albo pretorio e sulla home page del sito del Comune di Napoli l’avviso pubblico per individuare soggetti interessati ad avviare una sperimentazione di bike sharing nel territorio cittadino. La sperimentazione dovrà avvenire nel rispetto delle linee di indirizzo approvate, su proposta dell’Assessore al patrimonio, ai lavori pubblici e ai giovani Alessandra Clemente, dalla delibera di Giunta Comunale n. 635 del 20 dicembre 2019. L’attività di bike sharing, si legge, potrà avvenire con sistema free floating e/o station based utilizzando sia biciclette di tipo muscolare che a pedalata assistita con una flotta che, a pieno regime, potrà essere costituita fino a un massimo di 6 mila biciclette. Sul bike sharing anche il Tavolo di consultazione per la promozione della mobilità ciclabile, organismo di sostegno e supporto del Comune di ... Leggi la notizia su ildenaro

