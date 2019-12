Napoli: anno da record per il Museo archeologico nazionale (Di lunedì 30 dicembre 2019) anno da record per il Mann, Museo archeologico nazionale di Napoli: il 2019 si chiude con 673mila visitatori, numero più alto di ingressi mai registrato, e un trend di crescita del 10% rispetto alle presenze del 2018. Alle statistiche annuali si aggiunge la compagine fidelizzata degli abbonati Open Mann: sono 8mila, infatti, i titolari di card. “Si chiude l’anno del record assoluto di visitatori nella storia del Mann, con un incremento del 10% nel 2019 rispetto al già straordinario dato del 2018“, commenta il direttore del Museo, Paolo Giulierini. “Con orgoglio che voglio condividere con la città e il mio staff – aggiunge Giulierini – possiamo definirci sempre più ‘il Museo archeologico nazionale’, il primo del Paese come forza attrattiva, custode dell’antichità classica e ambasciatore dell’Italia nel mondo. I nostri tesori, per lo ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

