Napoli, al San Carlo, il 19 gennaio, la prima data italiana di Muti con la Chicago Symphony Orchestra (Di lunedì 30 dicembre 2019) Sarà il Teatro di San Carlo ad ospitare la prima data del tour italiano di Riccardo Muti con la Chicago Symphony Orchestra domenica 19 gennaio 2020 alle ore 19. In programma la Suite da Romeo e Giulietta di Sergej Prokof’ev e la Sinfonia n. 9 in mi minore «Dal Nuovo Mondo» di AntonnDvořák. Tosca di Giacomo Puccini sarà invece l’opera che aprirà il 2020 operistico del massimo napoletano (dal 22 al 29 gennaio)in una nuova produzione molto attesa perché porterà la firma di Edoardo De Angelis, regista cinematografico che affronta per la prima volta il palcoscenico lirico. Un inizio di 2020 da non perdere quindi per gli appassionati, a cominciare dall’appuntamento con Muti ad appena un anno di distanza dal ‘Così fan tuttè della Stagione 2018-2019. Muti sarà nuovamente a Napoli, questa volta alla guida dell’Orchestra del Teatro di San Carlo, a novembre 2020 per ... Leggi la notizia su ildenaro

SkyTG24 : A causa del forte #maltempo che si è abbattuto sulla #Campania, un fiume sotterraneo ha sollevato la piazza princip… - sscnapoli : ?? Tutti gli appuntamenti del Napoli nel mese di gennaio ???? - lazio_magazine : COMUNE DI NAPOLI - Sgambati: 'Regolamento d'uso del San Paolo? Posso convocare una Commissione Sport invitando la Q… -