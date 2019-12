Naike Rivelli pazzesca | senza veli | lato b in primo piano FOTO

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di lunedì 30 dicembre 2019)protesta così:! Il fatto certo è che possa permetterselo. Ha un fisico pazzesco che farebbe invidia a chiunque…b in mostra e tacco a spillo Ecco come la vediamo oggi:b in mostra e tacchi a spillo. Una vera dea natalizia. “Voglio fare una premessa: io sono una nudista naturista ma non sono una zo***la. Io in rete posto anchedi me vestita. Di me in situazioni ordinarie. Con i miei amici e familiari. Ma se poi la gente si sofferma sul mio culo non ci posso far nulla. Solo le mie chiappe poi alla fine fanno notizia. Noi nasciamo nudi. E non vedo perché io non possa farmigrafare come mamma m’ha fatto. E se la gente clicca e guarda vorrà dire che sto’ messa bene”, aveva dichiarato qualche tempo fa a Dagospia. Ed ecco che, ogni giorno di più, ce lo dimostra. L'articolob in ...

zazoomblog : Naike Rivelli la provocazione: a testa in giù come un albero di Natale (Foto) - #Naike #Rivelli #provocazione:… -