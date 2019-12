Mostra d’Oltremare, Remo Minopoli nuovo presidente: dai cocktail alla guida dell’Ente (Di lunedì 30 dicembre 2019) Molto attivo nel sociale, vicino all'assessore ai Giovani Alessandra Clemente, Minopoli, 35 anni, sostituirà l'uscente Alessandro Nardi. Il neo-manager ha sbaragliato 37 concorrenti alla carica, tra i quali il banchiere Amedeo Manzo. Ora sarà a capo di una società con 8 milioni di fatturato l'anno, un debito di 26 milioni e 47 dipendenti. Per l'ex presidente Nardi: "Lascio i conti in attivo, ora bisogna ridurre i debiti, vendendo i beni non strategici". Leggi la notizia su napoli.fanpage

