Leggi la notizia su firenzepost

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Secondo l'FSB, i due arrestati volevano mettere in atto attacchi in luoghi molto affollati a San, durante le celebrazioni per il nuovo anno

FirenzePost : Mosca: sventato attentato Isis a San Pietroburgo, con la collaborazione degli Usa - SardusAutocton : RT @GeopoliticalCen: Telefonata di Putin a Trump: il presidente russo ha ringraziato il presidente americano per aver fornito alla Russia i… - ErasmoPartenope : RT @GeopoliticalCen: Telefonata di Putin a Trump: il presidente russo ha ringraziato il presidente americano per aver fornito alla Russia i… -