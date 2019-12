Morto Cristian Di Marco | turista mantovano ricoverato a Barbados per un malore

Leggi la notizia su limemagazine.eu

(Di lunedì 30 dicembre 2019)Di, il fabbro 43enne che eradallo scorso lunedì in coma sull’isola dia causa di un misterioso, èsabato all’ospedale di Bridgetown, capitale dell’isola caraibica. A darne notizia sono stati gli amici, che stavano organizzando una colletta per riportare il 43enne in Italia per le cure necessarie. Non ce l’ha fattaDi. L’artigiano43enne, che si era sentito male durante una vacanza all’isola di, èall’ospedale Queen Elizabeth di Bridgetown, capitale dell’isola caraibica, dove erain coma dallo scorso lunedì. A dare la triste notizia sono stati i tanti amici che, dal momento del, si erano organizzati anche con una colletta per cercare di riportare a casa il 43enne e farlo curare in Italia., fabbro residente a San Giorgio, era infatti ...

