‘Morivo in diretta, la notizia al tg…’: Gerry Scotti, la caduta e lo spavento a Conto alla Rovescia [VIDEO] (Di lunedì 30 dicembre 2019) Gli ascolti non proprio esaltanti del quiz tv Conto alla Rovescia Continua la programmazione di Conto alla Rovescia, il nuovo game show del preserale di Canale 5 che da oltre un mese tiene compagnia ai telespettatori. Purtroppo uno sperimento, quello di Mediaset, che non sta raccogliendo i risultati sperati. Infatti, dopo lo sprint iniziale il qui condotto dal pavese Gerry Scotti ha avuto una battuta d’arresto. Ogni sera viene battuto nettamente e a volte anche doppiato dalla concorrenza, ossia L’Eredità guidata da Flavio Insinna. Qualche giorno fa zio Gerry è stato protagonista di una piccola disavventura nello studio Michelangelo, che tra l’altro è di sua proprietà. La quasi caduta di Gerry Scotti a Conto alla Rovescia La scorsa settimana c’è stato un piccolo incidente a Conto alla Rovescia, il game show del preserale di Canale 5. Infatti il padrone di casa ... Leggi la notizia su kontrokultura

