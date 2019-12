Montorio Romano | otto misure cautelari per detenzione e spaccio cocaina

Leggi la notizia su romadailynews

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Roma – I Carabinieri della Compagnia di Monterotondo stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Tivoli, su richiesta della locale Procura della Repubblica nei confronti di 8 persone, ritenute responsabili didi sostanze stupefacenti del tiponel Comune di(provincia di Roma, circondario Procura Tivoli). L’operazione e’ l’esito conclusivo di un’indagine condotta dai Carabinieri della Stazione di Nerola, durata quasi un anno, che ha smascherato un gruppo di cittadini stranieri che, in concorso con un italiano, da tempo gestivano loal dettaglio disulla “piazza” di. I Carabinieri hanno altresi’ scoperto che, anche in regime di arresti domiciliari a seguito degli arresti in flagranza operati durante le ...

