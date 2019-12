Montesarchio, sbloccati 1,5milioni di euro per opere pubbliche (Di lunedì 30 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiNovità importanti per Montesarchio dopo l’ultimo consiglio comunale, dopo l’approvazione delle variazioni al piano annuale delle opere pubbliche per il 2019. Si tratta di opere finanziate con residui giacenti presso la Regione Campania: il Comune ha avuto l’autorizzazione a usare questi residui bloccati da anni, ma con la condizione di avere progetti utilizzabili nell’anno in corso. Si parla di 1,5 milioni in opere pubbliche. Sono state messe a bando diverse opere importanti: dal rifacimento del campetto di Cirignano per oltre 100mila euro, al rifacimento del campetto di varoni con copertura con tensostruttura per quota di 123mila euro. Ancora: Rifacimento asfalto in via Levi, via Biondi, via Cirignano e via Taburno per un totale di 138mila euro, manutenzione straordinaria rete fognaria con spurgo e sblocco di diverse fossette per ... Leggi la notizia su anteprima24

