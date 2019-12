Monte dei Paschi di Siena | rinviato al 2020 il piano per vendere la quota del Tesoro Che

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Slitta alil termine per la presentazione alla Ue deldi dismissione delladetenuta dalneldeidi. Via XX Settembre, che oggi ha il 68% dell’istituto, domenica sera ha spiegato che “i servizi della Commissione europea e del ministero dell’Economia e delle Finanze, su richiesta delle autorità italiane, hanno concordato di posticipare all’inizio del″ la presentazione “alla luce e in linea con l’interlocuzione in corso in merito a un’operazione di derisking della banca”, ovvero la riduzione delle attività rischiose presenti nel bilancio. Il gruppo Mps lunedì ha annunciato tre nuove operazioni di cessione di crediti deteriorati per un importo totale di circa 1,8 miliardi di euro. Gli accordi si sommano ai precedenti conclusi nel corso del 2019 e portano a circa 3,8 miliardi di euro i non-perfoming exposures ...

