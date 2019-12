Montagna | valanga in Val Senales | la procura sequestra la pista

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Ladella Repubblica di Bolzano hato lada sci della Valin Alto Adige dove sabato scorso unaha provocato la morte di una donna di 35 anni (ufficiale dell’esercito tedesco), di due bambine di 7 anni, e ferito due persone, il padre e il fratello di una delle due bambine. L’indagine cercherà di stabilire se la slavina sia stata provocata da terzi oppure se si è staccata spontaneamente dalla. Chiuse anche le vicine piste “Teufelsegg” e “Hintereis”. Al momento della tragedia nella zona soffiava un forte vento.L'articoloin Val: lalaMeteo Web.

Agenzia_Ansa : Cosa si deve sapere quando si va in #montagna e cosa fare in caso di #valanga o #slavina #ANSA - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Ansa: Cosa si deve sapere quando si va in #montagna e cosa fare in caso di #valanga o #slavina #neve #ANSA - patrunoladige : RT @leopontalti: Valanga nelle #Dolomiti di Brenta, la testimonianza di uno dei sopravvissuti dopo la tragedia costata la vita ad Andrea Co… -