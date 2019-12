Moglie lo morde sull’organo sessuale durante il rapporto La diagnosi dei medici | “Pene

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 dicembre 2019) “Dopo il trauma, il paziente ha notato che la ferita ha cominciato subito a scurirsi e a causare dolore.l’esame, è stata notata un ferita di circa 3 cm”. Queste le parole riportate dal Visual Journal of Emergencyne su un caso raro ma possibile: il giornale medico scientifico si è occupato del caso nel numero di gennaio 2020. È accaduto a un uomo di 43 anni: laun, ha dato un morso al pene dell’uomo. Una pressione leggera, quasi impercettibile sul momento ma che ha avuto conseguenze impensabili. Secondo la rivista scientifica, ihanno subito formulato una: pene in putrefazione. L’uomo non presentava altri sintomi perché l’infezione batterica era limitata all’organo. L’intervento è stato tempestivo e la somministrazione di antibiotici prima per via venosa e poi per ...

pdicosimo : La moglie gli morde il pene durante il sesso orale, l'organo va in putrefazione - zazoomblog : La moglie lo morde durante il sesso orale il pene va in putrefazione - #moglie #morde #durante #sesso #orale -