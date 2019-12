Moggi: “Mi lascia perplesso il contratto di Gattuso, vuol dire che il Napoli non è convinto del tutto” (Di lunedì 30 dicembre 2019) Su Libero, Tommaso Lorenzini intervista Luciano Moggi. Una lunga chiacchierata su molti dei temi più attuali del campionato. A partire dal ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan. «Al Milan con Ibra succederà come quando c’era Maradona al Napoli: quando giocatori come loro sono in campo, gli altri rendono il doppio di quello che normalmente sanno fare, darà una spinta a tutto lo spogliatoio». Ma che nessuno si aspetti che Zlatan attacchi al muro chi non si allena bene, come ha detto Galliani nei giorni scorsi. «Zlatan non è quel tipo. Se ha di fronte persone rispettabili, lui le rispetta a sua volta e anzi, fa tutto quello che gli viene detto. Se invece si trova di fronte gente non degna di stima, lui neanche la prende in considerazione». Moggi parla anche di Gattuso. «Si è preso una gatta da pelare mica male. E il contratto che ha fatto, sei mesi più opzione di rinnovo se va in ... Leggi la notizia su ilnapolista

