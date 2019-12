Misty, la cagnolina disabile che ha ricevuto uno scooter (Di martedì 31 dicembre 2019) La storia di Misty, la cagnolina disabile, non può non farvi commuovere. Il suo proprietario anziano e troppo povero per assicurare le cure migliori a Misty, ha dovuto contattare i volontari di Animal Rescue League del New Hampshire (ARLNH), chiedendo il loro aiuto. E loro, invece di farle avere un carrellino, le hanno regalato anche uno scooter. Finché Misty era un cane normale e senza problemi, seguiva sempre il suo anziano proprietario. Poi Misty è rimasta paralizzata delle zampe posteriori e il suo proprietario non poteva permettersi le sue cure. Ha chiesto aiuto ai volontari di Animal Rescue League del New Hampshire (ARLNH) e loro hanno capito che lui non era la persona adatta ad occuparsi di un cane con problemi come quelli di Misty. Gli hanno chiesto di rinunciare a lei e gli hanno promesso di ... Leggi la notizia su bigodino

Misty cagnolina Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Misty cagnolina