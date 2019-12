Mino Raiola il Don King bianco | muovo i sogni | faccio incazzare la gente

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Ci siamo quasi. 22 milioni di euro per il cartellino, 8 milioni alla firma più 8 milioni l’anno per il giocatore, e 15 milioni per il procuratore. L’intermediario ci guadagna quasi quanto le parti per cui intermedia. Non è Haaland il protagonista della prima grande operazione del calciomercato di gennaio. È. Corto e chiatto che sembra disegnato da uno sceneggiatore cattivo per aizzare lombrosianamente il moralismo della folla. Il “cameriere che diventò miliardario”, che per alcuni faceva il pizzaiolo, ma invece faceva proprio il cameriere, e lui stesso ci tenne parecchio a correggere il refuso.ha vinto tutto. Mentre chi ne osserva le mosse continua a farlo galleggiando su una quota di pretesa superiorità, ostentando distanza sociale quasi per autodifesa. Anzi di più: alimentandone nel corso di una carriera ventennale una mitologia di ...

