Milleproroghe, Mattarella firma il decreto. In arrivo Rc auto famiglia (dal 16 febbraio) e rinvio per i canoni balneari (Di lunedì 30 dicembre 2019) Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato nella serata del 30 dicembre il decreto Milleproroghe. Governo e Ragioneria recuperano 700 milioni dalle pieghe del bilancio Leggi la notizia su ilsole24ore

Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ #Autostrade per i giallorossi come la Tav per i gialloverdi? Tutto sulla norma inserita… - zazoomblog : Milleproroghe via libera da Mattarella. In arrivo Rc auto famiglia (dal 16 febbraio) e proroga per i canoni balnear… - zazoomblog : Milleproroghe il presidente della Repubblica Mattarella ha firmato il decreto - #Milleproroghe #presidente #della -