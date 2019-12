**Milleproroghe: Mattarella firma ed emana decreto legge** (Di lunedì 30 dicembre 2019) Roma, 30 dic. (Adnkronos) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato ed emanato il decreto legge ‘milleproroghe’ ed ha autorizzato la presentazione in Parlamento del relativo disegno di legge di conversione. L'articolo **Milleproroghe: Mattarella firma ed emana decreto legge** CalcioWeb. Leggi la notizia su calcioweb.eu

