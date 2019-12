Milionario cerca chi vuole girare il mondo con lui | paga 50mila euro l’anno | ecco come

Leggi la notizia su howtodofor

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Il 27enne Matthew Lepre stando qualcuno che scatti le foto da postare sul suo Instagram. Interessati? Ogni tanto compaiono annunci che sembrano irreali. E invece sono verime.questo delaustraliano Matthew Lepre, che gestisce delle società di ecommerce e business coaching: stando un fotografo a tempo pieno, che viaggi con lui fra l’pa e gli Stati Uniti, scattandogli foto da postare poi sui social media. (Continua…) L’annuncio è apparso sul Daily Mail per pubblicizzare la sua offerta di lavoro. Il suo profilo Instagram è pieno di belle foto (e bella vita), e bisogna incrementarlo, visto che il suo business sta prendendo il volo e sempre più persone lo seguono. Il candidato dovrà avere con sé un’attrezzatura professionale e un passaporto valido per viaggiare tranquillamentre. In cambio, il prescelto riceverà uno stipendio di 55 mila ...

