Milano, sui muri striscioni choc per dire basta ai femminicidi: “Papà ha ucciso mamma” (Di lunedì 30 dicembre 2019) striscioni apposti sui muri di Milano per dire no alla violenza sulle donne e chiedere una interventi legislativi in difesa delle donne e per contrastare i femminicidi. "Papà ha ucciso mamma", "Delle riforme prima di essere morte", "L'ho uccisa perché l'amavo", alcune delle frasi comparse per le strade della città. Secondo l'ultima ricerca di Eures dal titolo 'femminicidio e violenza di genere', nel 2019 in Italia una donna uccisa ogni tre giorni. Leggi la notizia su milano.fanpage

Tg3web : È passata alla storia come 'strage di Natale'. Trentacinque anni fa una bomba esplodeva sul treno 904, che da Napol… - Corriere : Andrea, l’operaio Atm che ha fermato la ragazza del metrò: «Era sui binari, l’ho abbracciata» - MarcoMoriniTW : Vedete questo spazio sui navigli a Milano? Ora occupato da Robbie Williams, da domani sarà tutto per Harry Styles e… -