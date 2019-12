Milan | continuano i contatti con il Barcellona per Todibo

Leggi la notizia su calcionews24

(Di lunedì 30 dicembre 2019), dopo l’arrivo di Ibrahimovic il club rossonero sta lavorando all’acquisto didelSi continua a lavorare in casaper portare in rossonero il gioiellino del. Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport infatti il francese è da tempo nel mirino del club rossonero e pare che l’accordo sia a buon punto per far arrivare il difensore già a gennaio. Trasono aperti da tempo, ci stanno lavorando direttamente Abidal con Maldini e il tutto dovrebbe risolversi con 20 milioni fissati come obbligo di riscatto più un iniziale prestito oneroso per portare il calciatore ao già a gennaio. Leggi su Calcionews24.com

