Migliori serie tv del 2019. Ecco le "piu" variamente speciali dell'anno (Di lunedì 30 dicembre 2019) Come affrontare il consueto listone delle Migliori serie tv dell'anno in modo diverso? Provando a uscire dal semplice 'più belle' e ampliando l'orizzonte. Il 2019 non passerà alla storia della tv solo come l2019;anno in cui dicemmo addio a Game of Thrones. Tante sono state le suggestioni in streaming che stiamo per lasciarci alle spalle. Qui ne abbiamo messe in fila una decina, provando a stabilire per ciascuna un primato, più o meno plausibile. Se volete, il catalogo è questo. La serie più premiata del 2019 Se come criterio ci diamo gli Emmy, non c2019;è alcun dubbio: è Fleabag (Amazon): Miglior Comedy, miglior attrice in una comedy e premio pure per la miglior sceneggiatura comica. Poiché la serie è stata scritta, diretta e interpretata da Phoebe Waller Bridge, per la proprietà transitiva quest2019;anno ... Leggi la notizia su gqitalia

