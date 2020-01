Migliori fiction 2019, Piper Awards: Montalbano e Che Dio ci aiuti 5 sul trono, sorpresa Imma Tataranni, Io sono Mia miglior film tv, I Medici 3 super social (Di lunedì 30 dicembre 2019) Migliori fiction 2019, ennesimo dominio Rai, Mediaset salva con l'Amore Strappato e Rosy Abate La fiction Rai continua, anche per ragioni di maggior produzione, a dominare il mondo della fiction italiana. Dopo la lieve ripresa con “Il silenzio dell’acqua”, “Non mentire” (media 3 milioni di telespettatori), l’Amore Strappato (la migliore in assoluto per numeri: 3.800.000 – 17%) e Rosy Abate 2 la serie, seppur in ribasso negli ascolti tv ma con il gol della bandiera del miglior target giovani (25% di share), la fiction targata Mediaset è precipitata nel vuoto con i flop colossali di “Oltre la soglia” e “Il Processo”. Una colpa da non accreditare interamente alle opere televisive, ma indubbiamente ai persistenti cambi di programmazione che hanno portato alla distruzione totali dei prodotti. Mentre un discreto numero di fan ... Leggi la notizia su spettacoloitaliano

