Michele Pazienza sottolinea l’importanza di Marek Hamsik: “I guai del Napoli sono iniziati dopo la sua cessione” (Di lunedì 30 dicembre 2019) A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Marte Sport Live”, ha parlato l’ex centrocampista azzurro Michele Pazienza. Punto fisso del Napoli di Walter Mazzarri, il suo punto di vista sulla situazione del club partenopeo è chiaro. “Allan e Zielinski sono stati i due migliori interni di centrocampo e non inserisco Hamsik perché l’ho vissuto più come trequartista. I guai del Napoli sono iniziati dopo la cessione di Hamsik perché oltre ad aver perso un ottimo calciatore, la squadra azzurra ha perso un capitano ed una figura di riferimento anche all’interno dello spogliatoio”. Una condizione sicuramente nuova e curiosa, acuitasi dopo l’ammutinamento di novembre. Ai microfoni di Soccermagazine.it, lo stesso Michele Pazienza aveva dichiarato che durante la sua militanza nel Napoli non si era mai raggiunto un punto del genere. Da ex compagno di Marek Hamsik, sa ... Leggi la notizia su calciomercato.napoli

michele_zonno : @cremino01 Bisogna avere pazienza. Tutto rientrera' nella normalita'. - Salvato95551627 : RT @_SiGonfiaLaRete: l'ex centrocampista azzurro si è espresso sul momento del #Napoli #Pazienza - bruttapas : @Torrenapoli1 anche Michele Pazienza non era un grande giocatore ma nel sistema di Mazzarri si rivelò assai funzionale -