Mia Ceran Instagram, schiena nuda e lato b protagonista: «Che meraviglia… abbiamo osato oggi!» (Di lunedì 30 dicembre 2019) Dagli studi Rai di Milano Mia Ceran regala ad Instagram il look mozzafiato in attesa de Il campionato fa 90. Una mise scintillante da una prospettiva particolare. In onda ieri sera, domenica 29 dicembre 2019 su RaiDue, con la serata evento condotta – in modo ormai consolidato a Quelli che il calcio – insieme al duo Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, la giornalista sfoggia sul social un elegantissimo "outfit tutto pieno di sbrilluccichìo". Classe 1986, Mia – trentatré anni lo scorso 15 novembre – originaria dell'allora Germania Ovest, è cresciuta in America fino all'età di tredici anni per poi trasferirsi a Roma. Mia Ceran Instagram, curve fasciate nella tuta scintillante È nella capitale che dopo aver conseguito la laurea in Business Administration, Mia inizia a muovere i primi passi in ambito giornalistico per poi diventare giornalista professionista nel 2011. Volto ormai noto ...

