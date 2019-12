“Mi sono ammalato” Ha rischiato la morte dopo un’infezione Ora l’attore svela come sta

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Hadi morire in Papua Nuova Guinea per colpa di una malattia che lo ha colpito all’improvviso. Ma ora il peggio è passato. E per la prima volta Zac Efron parla prima volta di ciò che gli è capitato mentre in Papua Nuova Guinea., divenuto celebre grazie a “High School Musical”, secondo quanto racconta, è stato vittima di una grave infezione mentre si trovava in Nuova Zelanda per girare il documentario “Killing Zac Efron”. Ora, però, ha voluto rassicurare tutti sul suo stato di salute. Lo ha fatto tramite Instagram: “molto grato a tutti coloro che mi hanno scritto. Miammalato in Papua Nuova Guinea, maguarito velocemente e ho concluso le mie tre settimane fantastiche in P.N.G. Oraa casa per le vacanze con i miei amici e la mia famiglia. Grazie per tutto il vostro amore e la vostra preoccupazione, ci vediamo nel 2020!”. Per ...

