“Mi sento diversa”. Jane Alexander, cosa succede alla rossa della tv: “Anche la mia pelle…” (Di lunedì 30 dicembre 2019) Pochi giorni fa la bellissima attrice Jane Alexander ha mandato in visibilio i suoi fan con uno scatto senza pantaloni e con una camicia bianca aperta decisamente ‘bollente’. Jane aveva inoltre uno sguardo molto sensuale e le gambe spalancate, che hanno reso l’immagine ancora più intrigante. Inevitabili i commenti positivi degli utenti: “Risveglio dei miei sogni”, “Stupenda, bellissimi piedi” solo per citarne alcuni. Nelle scorse ore ha pubblicato un altro post , in occasione del suo compleanno, nel quale si è lasciata andare ad un lungo commento su di lei, dove ha raccontato ciò che le sta accadendo da qualche giorno a questa parte. Il post è stato molto apprezzato, avendo raccolto oltre 8.200 like. Andiamo a vedere cosa ha scritto. (Continua dopo la foto) “Sono tre giorni che mi vedo diversa. Vedo la pelle che cede, e le rughe, e anche uno sguardo ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

Fuckchernobyl_ : @exrthlingoddity mi sento meno sola - sstrongguk : RT @hallwayoongi: sotto al post di weverse (ormai prima in tendenza ????????????) si è letteralmente aperta una sessione di karaoke... RAGA SOLO… - ovceanele : RT @Ro_finocchiaro: SONO UN ATTIMO DESTABILIZZATA SCUSATE MA MI SENTO ATTACCATA VOI TUTTO BENE? #Gallavich #Shameless -