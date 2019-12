Metro Roma | chiusa la stazione Cornelia | attiva la navetta sostitutiva MA13

Leggi la notizia su roma.fanpage

(Di lunedì 30 dicembre 2019)da oggi, lunedì 30 dicembre, per revisione ventennale a scale mobili e ascensori. I treni circolano senza fermarsi tra le stazioni di Battistini e Valle Aurelia.la linea busche presta servizio trae Valle Aurelia. Sono tre le stazioni chiuse sullaA.

virginiaraggi : Proseguono i lavori per la realizzazione della metro C, un’opera fondamentale per migliorare la mobilità per i citt… - AnnaMar74773335 : RT @guidosogliani1: Sono reduce da due giorni a Roma. Nonostante la narrazione dei detrattori della Raggi, ai quali credono solo i #boccalo… - dgsoftwa19 : RT @TrasportiAmoAss: Roma, metro A: dopo Baldo degli Ubaldi Atac annuncia chiusura della stazione Cornelia. Scatta la protesta dei resident… -