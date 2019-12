Metro a Roma chiude l’ennesima stazione Disagio infinito nella Capitale

Leggi la notizia su meteoweek

(Di lunedì 30 dicembre 2019) E’ arrivato il giorno annunciato: laCorneliae così l’Aurelio resta senzaA vista anche la defezione di Baldo degli Ubaldi. Sono iniziati oggi i lavori di revisione ventennale di scale mobili e ascensori che dovrebbero durare almeno 3/4 mesi. Come se non bastassero le defezioni di Barberini, Repubblica e Baldo degli … L'articolol’ennesimaproviene da www.meteoweek.com.

