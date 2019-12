Meteo Toscana: previsioni del Lamma per Capodanno e fino al 3 gennaio (Di lunedì 30 dicembre 2019) Tempo bello ovunque, con temperature stabili. da venerdì 3 gennaio cambia la situazione, arrivano piogge sulle province nord occidentali, temperature minime in aumento Leggi la notizia su firenzepost

antoriccelli : A tutti gli amici e i #follower che il #31dicembre saranno in #Toscana: non pioverà e le temperature si rialzeranno… - FirenzePost : Meteo Toscana: previsioni del Lamma per Capodanno e fino al 3 gennaio - DANI56 : RT @flash_meteo: #meteo #toscana: almeno fino al 10 gennaio alta pressione prevalente con bassa probabilità di precipitazioni. Temperature… -