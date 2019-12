Meteo Roma del 30-12-2019 ore 19:15 (Di lunedì 30 dicembre 2019) Meteo appuntamento con il Meteo le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord Italia stabilita con cieli sereni o poco nuvolosi al mattino che al pomeriggio locali foschie o banchi di nebbia possibili sulla pianura padana nuvolosità alto transito tra la sera e la notte ma senza fenomeni alle Centro Italia tempo stabile sia al mattino che al pomeriggio con cieli sereni o al più poco nuvolosi tra la sera e la notte numero di alta in transito ma sempre con tempo asciutto al Sud Italia tempo in prevalenza stabile al mattino con cieli sereni o al più poco nuvolosi locali piogge sui settori Sud orientale della Sicilia tempo asciutto anche nel pomeriggio poi tra la sera e la notte con nubi sparse e schiarite temperature minime in calo e massime in aumento le previsioni del tempo sono a cura del centro Meteo italiano Meteo In collaborazione con Agenzia Italia Stampa L'articolo ... Leggi la notizia su romadailynews

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Meteo Roma del 30-12-2019 ore 19:15' su @Spreaker #meteo_roma - CinqueNews : ++ Meteo Roma, brindisi di mezzanotte con il bel tempo. Poi nuova irruzione fredda ++ - destinazroma : ????#Clochard trovato morto in un parcheggio: il decesso forse causato dal #freddo???? -