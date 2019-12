Leggi la notizia su romadailynews

(Di lunedì 30 dicembre 2019)appuntamento con ille previsioni del tempo per la giornata di oggi alle nord Italia generale stabilità con Ampi spazi di sereno specie sui settori centro-occidentali qualche nube su Friuli Veneto ed Emiliagna con possibile sulle coste Adriatico ma in rapido esaurimento alle Centro Italia tempo instabile specie sulle zone adriatiche con acquazzoni e locali temporali ma anche neve sull’Appennino in calo fino a 300-400 metri piaciuto sul versante tirrenico con sole prevalente nelle ore diurne e Ampi spazi di sereno in quelle serali alle Sud Italia maltempo con piogge acquazzoni anche intense accompagnati nevicate sulle zone interne da prima sui 700 m in calo fino a 300-400 metri al pomeriggio piaciuto solo in Sardegna temperature stazionarie o in calo sia nei valori minimi che in quelli massimi etempo sono a cura del centroitalianoIn collaborazione ...

romadailynews : Meteo Roma del 30-12-2019 ore 06:10: meteo appuntamento con il meteo le previsioni del… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Meteo Roma del 30-12-2019 ore 06:10' su @Spreaker #meteo_roma - amerberg : RT @MeteoNonnaRoma: Domani ce sarà er sole! Te lo dice nonna tua! Bello tondo e brillante ner cielo come 'na porpetta fritta! #meteo #roma… -