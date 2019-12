Meteo, le previsioni di martedì 31 dicembre (Di lunedì 30 dicembre 2019) Il freddo ha le ore contate: da martedì 31 dicembre e almeno fino a sabato 4 gennaio il protagonista assoluto delle nostre giornate sarà l’anticiclone delle Azzorre, sinonimo di bel tempo e temperature più miti. Stop ai venti freddi dai Balcani e un sole che addolcirà le temperature portandole, in qualche caso, fino a 4-5- gradi sopra la media. Il tempo sarà soleggiato soprattutto al Centro-Sud e su tutti i rilievi in generale. Unica eccezione la nebbia che potrà ridurre la visibilità su molte zone della pianura padana. Un'importante, nuova irruzione di aria polare è invece attesa per domenica 5: il giorno dell'Epifania potrebbe essere caratterizzato da venti freddi, clima invernale e neve a bassissima quota, se non fin sulle coste, soprattutto al Centro-Sud. Brindisi con il bel tempo Tutta l’Italia sarà protetta dall’alta pressione, senza nessuna eccezione. Qualche annuvolamento sarà ... Leggi la notizia su tg24.sky

