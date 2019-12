Meteo | arriva l’anticiclone di capodanno | la situazione in Italia

Leggi la notizia su inews24

(Di lunedì 30 dicembre 2019) In arrivo un nuovo cambiamentosull’. Una nuova ondata di calore aprirà il 2020, con un inaspettato anticiclone. Scopriamo i dettagli Il 2020 è alle porte, e non appena inizierà ci riserverà subito una sorpresa. Infatti l’ultimo giorno del 2019 ed il primo giorno del 2020 avranno qualcosa in comune, ossia un’inaspettata rimonta anticiclonica, … L'articolol’anticiclone di: lainproviene da www.inews24.it.

3BMeteo : Oggi #30dicembre ultimi strascichi freddi, poi arriva l'ANTICICLONE #meteo - genesdegenes : RT @LiguriaOggi: Meteo Liguria – Bel tempo sino a Capodanno ma arriva il freddo - LiguriaOggi : Meteo Liguria – Bel tempo sino a Capodanno ma arriva il freddo -