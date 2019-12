Messa in sicurezza di tre frane sulla provinciale 150, approvato il progetto esecutivo (Di lunedì 30 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – approvato il progetto esecutivo per la Messa in sicurezza di tre diversi movimenti franosi che investono la Strada provinciale n. 150 collegante Benevento a Castelpoto. Lo comunica il Presidente della Provincia di Benevento, Antonio De Maria, che precisa che il progetto impegna poco meno di 2 milioni di Euro per intervenire su due smottamenti che investono la strada in tenimento di Castelpoto, mentre il terzo ricade sul territorio di Benevento. Il Presidente Di Maria comunica inoltre di aver approvato altri provvedimenti e cioè: il progetto preliminare per la realizzazione di una rotatoria in tenimento di Castelvenere all’intersezione delle Strade Provinciali n. 79 e 82 in località San Tommaso per un importo di 200mila Euro; lo studio di fattibilità per la Messa in sicurezza del Ponte Janare sulla Strada provinciale 87 tra gli abitati ... Leggi la notizia su anteprima24

