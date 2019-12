Mertens – Futuro a Madrid se salta Cavani (Di lunedì 30 dicembre 2019) Il quotidiano spagnolo “AS” riporta del forte interesse dell’Atletico Madrid su Mertens Mertens a Madrid sarebbe il ritorno di un tormentone di mercato, già in passato i “colchoneros” avevano pensato di rinforzare l’attacco con il folletto belga. L’intreccio di mercato è legato ad un ex azzurro, Edinson Cavani, di fatto Mertens è il principale attaccante sul quale di piomberebbero a Madrid nel caso in cui dovesse saltare la trattativa con il bomber del Psg, oscurato da Icardi. Nella lista dell’Atletico figurano anche Alcacer e Piatek del Milan. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Insigne-Liverpool – Klopp lo vuole già a gennaio Scotto punge Adl sulle strategie di mercato Calciomercato – Il Napoli si inserisce nella corsa e prova il colpo Kulusevski Lobotka ha scelto il Napoli, oggi si prova a chiudere Insigne-Gattuso – ... Leggi la notizia su forzazzurri

