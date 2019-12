Mercato Roma: Mariano Diaz è sempre un obiettivo, ma occhio alla Juve (Di lunedì 30 dicembre 2019) La Roma sta cercando di puntellare la squadra dopo l’ottima prima parte di stagione: ai giallorossi piace Mariano Diaz La Roma cerca di puntellare la squadra nei reparti un po’ carenti, dopo l’ottima prima parte di stagione con Fonseca in panchina. I giallorossi cercando un’alternativa a Dzeko, visto lo scarso rendimento di Nikola Kalinic. Come riportato da Il Messaggero, la Roma tiene sempre gli occhi puntati su Mariano Diaz, del Real Madrid. Sull’attaccante spagnolo però si registrerebbe anche l’interesse della Juventus. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

