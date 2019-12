Mercato Lecce | Sticchi Damiani | «Saponara? Mai contattato»

CalcioMercato - la decisione del Milan su Matic : svincolato al Genoa - inserimento del Lecce : Continuano le trattative di Calciomercato, le sessione invernale entra sempre più nel vivo e sono in arrivo importanti indicazioni in vista della seconda parte di stagione. Le dirigenze sono al lavoro per rinforzarsi, ecco tutte le ultime importanti trattative delle ultime ore. MANCHESTER UNITED – Il Manchester United ha intenzione di ingaggiare Christian Eriksen, in scadenza di contratto col Tottenham per la prossima stagione. Lo ...

CalcioMercato – Le bombe di Santo Stefano - un peruviano per il Torino : il Monza sogna - doppio colpo Lecce : Calciomercato – Il Calciomercato non dorme mai, nemmeno durante le feste. I direttori sportivi sono sempre al lavoro per piazzare i colpi a gennaio. In attesa dell’apertura ufficiale si sonda il terreno per fiutare i migliori affari in Italia e all’estero. Rugani in Premier – Daniele Rugani ha trovato pochissimo spazio nella Juventus di Sarri. A gennaio potrebbero arrivare importanti offerte per il centrale ...

CalcioMercato - i regali sotto l’albero : innesto per Inter e Bologna - Torino scatenato - scambio Lecce-Genoa : E’ Natale ma il Calciomercato continua a muoversi, in attesa della ripresa del campionato di Serie A le dirigenze si muvono con l’obiettivo di costruire squadre sempre più competitive per gennaio e per la prossima stagione, ecco tutte le trattative delle ultime ore. ROMA – Sul mercato Mariano Diaz: l’attaccante del Real Madrid ha deciso di restare nei Blancos con la speranza di trovare un posto in squadra ma la ...

Lecce - Liverani con un obiettivo primario. E dal Mercato arriverà aiuto : Lecce, sosta per ricaricare la batterie. Liverani cerca la svolta: servono punti al Via del Mare. E intanto dal mercato arriverà aiuto Il Lecce passerà delle vacanze natalizie in maniera tranquilla. La classifica non è di quelle che fanno stropicciare gli occhi, ma il quintultimo posto può far momentaneamente sorridere Fabio Liverani. Forse, lui stesso, non immaginava questo piazzamento alla pausa invernale. Anche se c’è qualcosa che di ...

CalcioMercato Lecce - ufficiale l’arrivo di un difensore ex Inter : Il Lecce ha formalizza una bella operazione di mercato in entrata: è ufficiale l’arrivo di un difensore ex Lecce per Liverani Il Lecce ha ufficializzato un bel colpo in entrata per la difesa giallorossa: arriva Giulio Donati, difensore prodotto del vivaio dell’Inter. Donati era svincolato, dopo aver lasciato il Mainz nella scorsa sessione estiva. «L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del ...

Lecce - rifiuta l'elemosina fuori dal superMercato : nigeriano insegue cliente e lo prende a sassate : Chiede un euro all'uscita del supemercato Eurospin di Casarano in Puglia e, di fronte al rifiuto del cliente, ne nasce una lite. Le videocamere di sorveglianza mostrano l'uomo che si...

CalcioMercato - il sostituto di Danilo alla Juve : duello Atalanta-Torino - due cessioni al Lecce : Si avvicina sempre di più la nuova giornata del campionato di Serie A, un turno in grado di portare importanti indicazioni per il proseguo delle stagione. Nel frattempo le dirigenze si muovono sul fronte Calciomercato con l’obiettivo di rinforzare le rose, importanti aggiornamenti nelle ultime ore. WAGUE – Moussa Wague è un talento del Barcellona che è finito nel mirino di diversi club di Bundesliga, Serie A, Ligue 1 e perfino ...

CalcioMercato - Mandzukic rimane in Italia : contatti Inter-Verona - la risposta del Torino all’Atletico ed i nomi per Lecce - Bologna - Fiorentina e Samp : Le squadre Italiane si preparano a scendere in campo per la nuova giornata del campionato di Serie A, un turno che preannuncia grande spettacolo ed in grado di portare indicazioni per il proseguo della stagione. Nel frattempo le dirigenze non stanno a guardare e preparano le strategie sul fronte Calciomercato, nelle ultime ore importanti aggiornamenti che riguardano le squadre di Serie A e non solo. Mandzukic – Il Milan sta ...

CalcioMercato Lecce - in prova l’ex Bayer Leverkusen Giulio Donati : Calciomercato Lecce – Dopo la gara di ieri con il Cagliari i giocatori del Lecce si ritroveranno nel pomeriggio al Via del Mare, per iniziare a preparare la trasferta di Firenze. Il difensore Giulio Donati, che ha già vestito la maglia giallorossa nella stagione sportiva 2010/11, a partire da questo pomeriggio si allenerà con la prima squadra. Attualmente svincolato, Donati è cresciuto nelle giovanili di Lucchese e Inter. Non ha mai ...