Mercato Juventus, sfumato Haaland: già scelto il sostituto, affondo immediato! (Di lunedì 30 dicembre 2019) Mercato Juventus- Un fulmine a ciel sereno a scosso il Mercato della Juventus, soprattutto per quel che riguarda il Mercato in entrata. Haaland ha scelto il Borussia Dortmund, declinando l’offerta della Juventus. Un colpo basso incassato da Paratici, ma pronto ad esser già dimenticato con l’immediato affondo per il nuovo centravanti. Secondo le ultime indiscrezioni, i bianconeri sarebbero pronti a tentare l’assalto a Giroud. Mercato Juventus, Giroud obiettivo concreto: i dettagli Come accennato, Paratici potrebbe tentare l’affondo totale su Giroud, il quale garantirebbe a Sarri un giocatore prestante fisicamente, abile nella protezione del pallone e pronto a far salire la squadra. Leggi anche: Sarri Juventus, il vice fa infuriare i tifosi: le parole Giroud piace parecchio anche all’Inter. Paratici osserva interessato, la Juventus potrebbe tentare ... Leggi la notizia su juvedipendenza

Gazzetta_it : .@kingarturo23, clamorosa mossa a sorpresa: #denuncia il @FCBarcelona per premi non pagati! #mercato - SportRepubblica : Mezza Europa su Haaland, ma in pole c'è la Juventus - AlexDGlondon : Nessun ingresso per la @juventusfc ad oggi, nessuna trattativa in corso, Leonardo ha puntato i piedi per terra. Ser… -