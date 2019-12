Mercato Fiorentina, il nome nuovo è quello di Rojo: c’è un’apertura (Di lunedì 30 dicembre 2019) La Fiorentina starebbe puntando ad un difensore per permettere a Iachini di risollevare la classifica: il nome nuovo è quello di Rojo La Fiorentina potrebbe mettere a segno un colpo dal sapore internazionale. Rocco Commisso non vuole fallire nella prima stagione da presidente e starebbe tentando di piazzare un colpo in difesa. Secondo quanto riportato da Manchester Evening News, lo United avrebbe messo in vendita Marcos Rojo: 9 milioni la richiesta dei Red Devils. Sul difensore argentino ci sarebbe anche l’interesse della Fiorentina. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

Gazzetta_it : La nuova #Fiorentina punta su #Cutrone e #Piatek #mercato - PietroLazze : @ClaudioParmigi5 Come ricordo praticamente tutti i giorni, il mercato non si fa solo con i soldi, soprattutto in Eu… - Fiorentinanews : Il #ManchesterUnited concede una vacanza di riflessione a #Rojo che intanto è già sul mercato #fiorentina… -