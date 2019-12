Melissa Satta incinta? Arriva l’indiscrezione bomba

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Secondo le ultime indiscrezioni circolate,e Kevin Prince Boateng starebbero per allargare la famiglia. Pare infatti che la ex velina siadi una bambina. I paparazzi del settimanale Di Più avrebbero infatti visto la showgirl entrare in un negozio di abbigliamento per bambini e fare acquisti. Ma ovviamente non si tratta dell’unico indizio fornito dal magazine.e Kevin Prince Boateng, nell’ultimo anno, hanno attraversato un momento di crisi che li aveva visti allontanare. Ma dopo una breve separazione, la coppia era tornata insieme e aveva ripreso a formare una splendida famiglia con il piccolo Maddox, il bimbo di 5 anni, avuto dalla loro unione. Ora La famiglia-Boateng, sembra pronta ad allargarsi, questo è quello che affermano le ultime indiscrezioni. Gli acquisti sospetti diSecondo il settimanale Di Più,...

