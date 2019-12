Melissa Satta è incinta del secondo figlio? (Di lunedì 30 dicembre 2019) secondo il settimanale “Dipiù”, Melissa Satta sarebbe nuovamente in dolce attesa. Cicogna nuovamente in arrivo per Melissa Satta e Kevin Prince Boateng, almeno questo è quanto sostiene il settimanale “Dipiù”. La coppia, superata la crisi di qualche mese fa, sarebbe pronta ad accogliere l’arrivo di un altro bambino, dopo la nascita del piccolo Maddox. Melissa … L'articolo Melissa Satta è incinta del secondo figlio? NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

