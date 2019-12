Meghan Markle | il gesto inaspettato della Regina mentre Kate è in crisi

Leggi la notizia su dilei

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Clara Loughran, Senior Programme Coordinator dei Duchi di Sussex e amica di, ha ricevuto dallaElisabetta l’onorificenza dell’Ordine Reale Vittoriano, istituito nel 1896 dallaVittoria. Questo importante riconoscimento è riservato a persone che, nel corso dell’anno, hanno servito la Sovrana o un membroRoyal Family. Clara Loughran, la donna che ha consegnato il bouquet aalla finecerimonia nuziale il 19 maggio del 2018, non è la prima volta che riceve un riconoscimento dai Reali per via del suo duro lavoro. Vero e proprio braccio destro dei Sussex, è sposata con l’ex addetto stampa die William. Nel 2018, pochi mesi dopo il Royal Wedding, ha accompagnato Harry edurante il tour in Nuova Zelanda, il primo dei numerosi viaggi che la Duchessa ha vissuto nel corsosua gravidanza. La Loughran, 32 ...

infoitcultura : Meghan Markle attua il 'piano segreto' per costruire il suo impero globale - infoitcultura : Meghan Markle vuole diventare imprenditrice: ecco i piani della moglie di Harry - VanityFairIt : Parla l'amica che ha scattato la foto: «Troppe malignità» -