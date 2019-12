Megan Fox ieri e oggi | le foto che hanno fatto scatenare il web FOTO

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di lunedì 30 dicembre 2019)Fox è una modella, attrice e imprenditrice statunitense, ma senz’altro è conosciuta in tutto il pianeta per il suo talento e la sua bellezza. La giovane donna ha iniziato la sua carriera nel 2001 e ha immediatamente raggiunto una fama mondiale. Dal suo esordio adne ha fatta di strada ed è anche cambiata notevolmente.Fox: magia o chirurgia? La talentuosa donna è cambiata molto durante questi ultimi dieci anni e molti si sono chiesti se sia solo cresciuta o se abbiaricorso a qualche ritocchino. Da quando ha iniziato a lavorare come modella infatti ha perso svariati chili, ha cambiato colore di capelli e forse qualche tratto del viso. Secondo alcune indiscrezioni – alcune arrivate anche dal suo presunto chirurgo –avrebbe speso più di 60 mila dollari per ricorrere al bisturi. “Sono insicura, quasi non riesco a ...

