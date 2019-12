Mattarella sarà a Palermo il 6 gennaio per ricordare il fratello Piersanti. Fu ucciso 40 anni fa. Il Giardino Inglese porterà il suo nome (Di lunedì 30 dicembre 2019) L’Assemblea Regionale Siciliana si riunirà lunedì 6 gennaio, alle 11, in seduta solenne per commemorare l’ex presidente della Regione Piersanti Mattarella, in occasione del 40 anniversario della sua uccisione. Alla seduta parteciperà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, fratello di Piersanti. In occasione dello stesso anniversario, “a nome dell’Amministrazione comunale e della Città”, il sindaco del capoluogo siciliano, Leoluca Orlando, intitolerà all’ex presidente della Regione, “vittima di potere criminale mafioso”, l’attuale Giardino Inglese, che diverrà “Parco Piersanti Mattarrella – Giardino all’inglese”. L'articolo Mattarella sarà a Palermo il 6 gennaio per ricordare il fratello Piersanti. Fu ucciso 40 anni fa. Il Giardino Inglese porterà il suo nome LA NOTIZIA. Leggi la notizia su lanotiziagiornale

