Massimo Nocerino | il designer dei vip derubato a Milano | “Mi si sono stretti attorno | mi

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Erano circa le 4 del mattino del 29 dicembre quandoscesi da un’auto Uber in Corso Como astati circondati da una gang di 30 nordafricani: questo il racconto di, fashionche da 20 anni vive a Los Angeles. Quello che ha vissuto nella via della movida milanese, dice, “a Los Angeles non solo non è mai successo, ma sarebbe anche impensabile“. L’uomo si trovava con una sua amica: “Lei è riuscita a divincolarsi, mentre iostato accerchiato da 7/8 giovani di età compresa tra i 20 e i 28 anni. Non mi hanno minacciato, né picchiato. Usano un’altra tecnica: ti si stringono intorno, in modo che tu non abbia via di fuga, ti vengono addosso, ti parlano, ti distraggono, ti toccano, ti prendono le mani e infilano le loro nelle tasche del tuo giubbotto per derubarti”. A quel punto, racconta Max, lui ha mantenuto la ...

