Martina insulta i suoi follower | Rischio penalità ad Amici 19 | Video (Di lunedì 30 dicembre 2019) La cantante Martina si è già fatta conoscere per il suo temperamento particolarmente acceso. Su Instagram ha insultato i follower. È a Rischio penalità ad Amici 19? Quest’anno i ragazzi di Amici 19 si sono fatti conoscere non solo per il loro talento, ma anche per il loro carattere particolarmente testardo e per la loro … L'articolo Martina insulta i suoi follower Rischio penalità ad Amici 19 Video proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

Martina insulta Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Martina insulta