Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, le mascotte di Nintendo e SEGA preparano la strada alle olimpiadi – la nostra prova (Di lunedì 30 dicembre 2019) A cavallo degli anni ’80 e ’90 la console war ha visto contrapporsi per anni SEGA e Nintendo, immaginare le iconiche mascotte delle case nipponiche insieme, in uno stesso gioco, era allora un’idea folle, idea che invece negli ultimi anni, in seguito al ritiro di SEGA dal mercato console per concentrarsi solo sullo sviluppo dei Giochi, si è trasformata in realtà; Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 non è il primo gioco dove il riccio e l’idraulico si incrociano, ma è l’ultimo di un filone che le due case nipponiche han iniziato a rilasciare in corrispondenza dei Giochi Olimpici, a partire da Pechino 2008 (allora su Wii e DS), e che per la prima volta arriva su Switch. Questa nuova edizione, oltre ai classici eventi, introduce una story mode particolarmente riuscita, che fa da scusa per mostrare al giocatore una bellissima versione a 8 bit dello ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

