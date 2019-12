Mara Venier e il commovente ricordo di Manuel Frattini

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Sono trascorsi pochi mesi dalla scomparsa prematura di, fenomeno dei palcoscenici italiani, che quest’anno sarebbe stato occupato con il nuovo tour dello spettacolo Priscilla. Proprio il cast di questo musical è stato ospite diieri, 29 dicembre. A Domenica In la commozione ha travolto tutti neldi, dal pubblico agli addetti ai lavori, passando per la stessa. IldiInterprete dei più grandi musical messi in scena nei teatri italiani, da Pinocchio a Peter Pan,era una vera icona nell’ambiente. Ballerino, coreografo e attoreè stato stroncato da un arresto cardiaco a soli 54 anni. La sua morte, lo scorso ottobre, ha lasciato il mondo dello spettacolo di stucco. Visualizza questo post su Instagram Proprio in questi giorni ,un anno fa ,facevo il ...

zazoomnews : Alberto Matano e il ‘mistero’ del matrimonio: “Ho una relazione da anni…”. E “Mara Venier testimone di nozze” -… - Noovyis : (Domenica In, Paolo Fox svela l’Oroscopo 2020 e a Mara Venier prevede il Festival di Sanremo 2021) Playhitmusic - - TutteLeNotizie : Domenica In, Paolo Fox svela l’Oroscopo 2020 e a Mara Venier prevede il Festival di Sanremo… -