Maltempo , Uecoop: 51mila “invisibili” al freddo (Di lunedì 30 dicembre 2019) “Sono oltre 51mila gli “invisibili” che in Italia vivono in rifugi di fortuna sui marciapiedi, nelle stazioni e sotto i portici delle città e per i quali l’unica speranza sono i servizi di assistenza dei comuni, le associazioni di volontariato e le cooperative sociali mentre sono già 3 i senzatetto morti di freddo a dicembre“: è l’allarme lanciato da Uecoop, l’Unione europea delle cooperative, in relazione al clochard deceduto in un giardino pubblico a Verona dopo il brusco calo delle temperature da nord a sud dell’Italia. “L’assalto del gelo sta creando una situazione ad alto rischio per chi non ha una casa o una sistemazione coperta e riscaldata – spiega Uecoop – dai clochard ai ragazzi sbandati, dagli anziani ai padri separati e magari disoccupati che non hanno più le risorse per pagarsi una abitazione. Più di 8 senzatetto su 10 – ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

